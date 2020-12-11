Учреждения культуры Ямала будут работать в условиях ограничений

На Ямале определены ограничительные меры по работе учреждений культуры. Соответствующее постановление подписал глава региона Дмитрий Артюхов.

Так, согласно документу, проведение мероприятий допускается только при условии продажи не более 50% билетов от проектной вместимости зала. При этом в обязательном порядке должна соблюдаться социальная дистанция, исключающая смену мест зрительского зала.

Ограничения распространяются и на рождественские и новогодние праздники. Так, с 15 декабря по 15 января 2021 г. соответствующие мероприятия могут быть организованы только в помещениях образовательных организаций по классам (группам). В зале не должно находиться больше 30 человек, а сами праздничные мероприятия должны проходить без присутствия родителей и других приглашенных гостей. Помимо этого сохраняется масочный режим.

Напоминаем, что на территории региона до 15 января 2021 года действует режим повышенной готовности в связи с COVID-19.