Австралия отказалась от собственной вакцины от COVID из-за ложных тестов на ВИЧ

Университет Квинсленда и австралийская компания CSL приостановили клинические испытания вакцины от коронавируса из-за ложноположительных тестов на ВИЧ у некоторых добровольцев.

Как говорится в заявлении разработчиков, разработка вакцины не будет переходить ко второй и третьей фазам испытаний.

Комитет национальной безопасности Австралии принял решение исключить вакцину UQ-CSL v451 из правительственной стратегии борьбы с пандемией. Средства перенаправят на закупку дополнительных доз других препаратов, сообщает ТАСС.

Австралийские власти уже заключили несколько договоров (в том числе и с британской фармкомпанией AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом) на поставку вакцины.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса. По его словам, будет поставлена цель привить 95% населения страны. Предполагается, что вакцинация будет бесплатной для населения. По расчетам Моррисона, приступить к вакцинации получится не раньше следующего года.