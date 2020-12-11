11 Декабря 2020
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самолёт а-320 airbus авиакомпания уральские авиалинии (2016) | Фото: Накануне.ru

"Уральские авиалинии" оштрафовали за продажу рейсов в закрытые из-за ковида страны

Авиакомпания "Уральские авиалинии" привлечена к административной ответственности из-за отмены нескольких рейсов.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что авиакомпания с июля по сентябрь 2020 года заключила с клиентами договоры на перелеты по маршрутам "Прага (Чехия) – Москва", "Москва – Тиват (Черногория)" и "Самара – Ереван (Армения)". В дальнейшем все эти рейсы были отменены, так как авиасообщение с данными странами приостановлено из-за ситуации с вирусом COVID-19.

В прокуратуре посчитали, что "Уральские авиалинии" нарушили закон "О защите прав потребителей". Было возбуждено административное дело. Перевозчик привлечен к ответственности в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей.

Напомним, в июне этого года генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов рассказывал Владимиру Путину о положении дел в компании. По его словам, ситуация была "очень критическая", а потери "очень большие".

Однако уже осенью Скуратов заявил, что "УА" смотрят в будущее "с оптимизмом".

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"Уральские авиалинии" оштрафовали за продажу рейсов в закрытые из-за ковида страны

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Теги: Уральские авиалинии, штраф, прокуратура



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