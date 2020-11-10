10 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область В России Москва
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

Жительница Москвы похитила единорога в аэропорту Екатеринбурга

В Екатеринбурге перед судом предстанет девушка, похитившая дорогую игрушку в местном аэропорту Кольцово.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в конце октября этого года к транспортным полицейским обратилась сотрудница одного из торговых павильонов в стерильной зоне терминала А. Женщина рассказала, что с витрины похищена мягкая игрушка-единорог из натурального меха стоимостью 12 тысяч рублей.

По камерам видеонаблюдения полицейские установили подозреваемую в совершении кражи: ей оказалась жительница Москвы 1994 года рождения. По записям было видно, как злоумышленница зашла в магазин, и, пользуясь тем, что продавец за ней не наблюдал, положила игрушку к себе в сумку. Затем она вышла и улетела в столицу.

Мягкая игрушка(2020)|Фото: Пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Ориентировка с описанием подозреваемой была немедленно направлена сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Шереметьево. Когда самолет совершил посадку, девушку доставили в дежурную часть. При личном досмотре у нее была обнаружена и изъята украденная игрушка. Сама задержанная пояснила, что похитила единорога, так как тот ей очень понравился.

Сейчас расследование завершено, дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

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Жительница Москвы похитила единорога в аэропорту Екатеринбурга

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Теги: единорог, аэропорт, Екатеринбург



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