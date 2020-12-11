"Очко" для Челябинска: в столице Южного Урала презентовали новую транспортную схему за 21 млрд

В Челябинске презентовали новую транспортную схему, разработчики объяснили, что документ рассчитан до 2030 года и станет постоянно дорабатываться, потому что "живой". Цена новой схемы – порядка 21 млрд руб., где собираются найти деньги разработчики, пока непонятно, передает корреспондент Накануне.RU.

Научно-исследовательский проект представлял в Южно-Уральском государственном университете ректор вуза Александр Шестаков, доктор технических наук и в прошлом – депутат Законодательного собрания Челябинской области. Как пояснили разработчики, цель создания новой транспортной схемы – удобство и повышение скорости передвижения внутри Челябинска, а также на территории Копейского городского округа и Сосновского муниципального района. Контракт на разработку новой транспортной схемы для миллионного Челябинска был заключен в нынешнем году и был выполнен силами специалистов автотранспортного факультета ЮУрГУ с привлечением ученых и практиков из ведущих центров страны, например, центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ и кафедры автомобильного транспорта ИРНИТУ.

"Впервые в Челябинской области проведена системная и масштабная работа, касающаяся транспорта. Наш университет взялся за нее ответственно", - прокомментировал Шестаков презентацию схемы. "Мы понимаем важность этого проекта для Челябинска и Челябинской области. Авторский коллектив, который присутствовал на брифинге, на сегодняшний день лучший в стране", - добавил он.

Всего в схеме прописано четыре базовых документа, которые разработчики планируют принять до конца текущего года с помощью исполнительных и законодательных органов власти Челябинской области. При этом документы они называют "живыми", то есть поправки и предложения в них могут оперативно вноситься вплоть до окончания действия – до 2030 года.

Стоимость реализации документа сами разработчики долго не называли, но потом осторожно оценили в сумму, близкую к 21 млрд руб., повторимся, на десять предстоящих лет. Проект предварительно одобрили и в ведомстве министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, он, к слову, участвовал в презентации.

По слова Шестакова, проект ЮУрГУ, с одной стороны, сделает более оптимальной транспортную сеть Челябинска, с другой стороны, он ориентирован на то, чтобы удовлетворить требования федеральных программ. "Проделанная работа позволит встроиться в национальные проекты по развитию транспорта и привлечь федеральные средства, а также средства из областного бюджета", - уточнил ректор.

Напомним, что еще в марте по распоряжению губернатора Алексея Текслера было создано областное казенное учреждение – "Организатор перевозок Челябинской области". Комментаторы тогда говорили, что губернатор был вынужден забрать сферу перевозок под свои структуры из-за постоянных провалов чиновников Челябинска на данном направлении. Транспортные потоки Челябинска, Копейска и Сосновского района было решено объединить и передать в единый центр организации именно тогда.

Несколько лет назад в Челябинске уже была с помпой презентована очередная "транспортная схема", разработчиком её выступали компании, аффилированные с тогда депутатом городской думы Александром Павлюченко. Схема, конечно же, так и не была реализована, хотя деньги на ее разработку из городской казны были выделены и освоены подрядчиками, зато появилось сразу несколько уголовных дел вокруг банкротств челябинских МУПов в сфере транспорта. Многие эксперты критиковали, кстати, и предыдущую транспортную схему и видят недостатки в подготовленном в ЮУрГУ документе сейчас.