11 Декабря 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
новый год, корпоратив, праздник, веселье, вечеринка (2014) | Фото:ay-tour.ru

Тюменских волонтеров могут отправить на поиски закрытых новогодних вечеринок

В Тюменской области Роспотребнадзор обратился к местным волонтерам с просьбой о помощи в поимке нарушителей режима повышенной готовности. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

Речь идет о проведении новогодних вечеринок. Из-за коронавируса проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях находится под запретом. Якобы ведомство связалось с волонтерскими движениями и попросило их собрать несколько команд, которые будут искать в интернете информацию о проведении таких вечеринок.

"Волонтеры, вместе с представителями Роспотребнадзора, будут копаться в тюменском интернете, чтобы найти закрытые вечеринки и вписать туда проверяющих. Пока что Роспотребнадзор готовит инструкцию для засланных казачков, но поиск запрещенных празднеств уже начался", - говорится в сообщении Baza.

Накануне.RU обратилось в управление с просьбой прокомментировать информацию.

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Тюменских волонтеров могут отправить на поиски закрытых новогодних вечеринок

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Теги: вечеринка, роспотребнадзор, новый год, коронавирус



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Развитие сюжета:

Ранее 11.12.2020 09:28 Мск В тюменском Роспотребнадзоре заявили, что не просили волонтеров внедряться на закрытые вечеринки

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