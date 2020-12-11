Тюменских волонтеров могут отправить на поиски закрытых новогодних вечеринок

В Тюменской области Роспотребнадзор обратился к местным волонтерам с просьбой о помощи в поимке нарушителей режима повышенной готовности. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

Речь идет о проведении новогодних вечеринок. Из-за коронавируса проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях находится под запретом. Якобы ведомство связалось с волонтерскими движениями и попросило их собрать несколько команд, которые будут искать в интернете информацию о проведении таких вечеринок.

"Волонтеры, вместе с представителями Роспотребнадзора, будут копаться в тюменском интернете, чтобы найти закрытые вечеринки и вписать туда проверяющих. Пока что Роспотребнадзор готовит инструкцию для засланных казачков, но поиск запрещенных празднеств уже начался", - говорится в сообщении Baza.

Накануне.RU обратилось в управление с просьбой прокомментировать информацию.