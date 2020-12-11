В тюменском Роспотребнадзоре заявили, что не просили волонтеров внедряться на закрытые вечеринки

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области отрицает, что специалисты ведомства якобы попросили волонтеров внедряться на закрытые новогодние вечеринки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Опубликованная информация носит фейковый характер и не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.

Ранее telegram-канал Baza сообщил, что якобы Роспотребнадзор формирует команду из тюменских волонтеров, которые будут искать данные о проведении закрытых вечеринок, внедряться на них, и приходить на мероприятия в сопровождении полиции.

Поиск запрещенных празднеств якобы уже начался.