11 Декабря 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
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В тюменском Роспотребнадзоре заявили, что не просили волонтеров внедряться на закрытые вечеринки

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области отрицает, что специалисты ведомства якобы попросили волонтеров внедряться на закрытые новогодние вечеринки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Опубликованная информация носит фейковый характер и не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.

Ранее telegram-канал Baza сообщил, что якобы Роспотребнадзор формирует команду из тюменских волонтеров, которые будут искать данные о проведении закрытых вечеринок, внедряться на них, и приходить на мероприятия в сопровождении полиции.

Поиск запрещенных празднеств якобы уже начался.

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В тюменском Роспотребнадзоре заявили, что не просили волонтеров внедряться на закрытые вечеринки

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: вечеринка, роспотребнадзор, новый год, коронавирус



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Ранее 11.12.2020 08:48 Мск Тюменских волонтеров могут отправить на поиски закрытых новогодних вечеринок

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