11 Декабря 2020
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Политика
Озеро Байкал (2020) | Фото: из архива Министерства экономики Республики Бурятия

На Байкале произошло второе за сутки землетрясение

На Байкале произошло уже второе за сутки землетрясение, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. Толчки силой в 4 балла ощущались в Иркутске. Утром данный показатель приравнивался к 5,5 баллам.

Землетрясение произошло в 22.20 по местному времени или в 17.20 по московскому. Эпицентр, как и этим утром, находился в Кабанском районе Бурятии, сила подземных толчков – 7,6 баллов.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,5 произошло на озере Байкал утром 10 декабря. По словам спасателей, сообщений о пострадавших и разрушениях в регионе не поступало. Объекты жизнеобеспечения в Иркутске работают в штатном режиме, однако по поручению мэра в городе введен режим повышенной готовности.

Помимо этого в самом Иркутске на нескольких муниципальных зданиях обнаружены не представляющие угрозы повреждения. Трещины замечены на 18 школах, нескольких зданий дошкольных учреждений, а также центров культуры и отдыха.

В Иркутске обнаружили трещины в зданиях 18 школ, в нескольких детских садах, учреждениях культуры и спорта. По информации городских властей, повреждения не представляют угрозы.

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На Байкале произошло второе за сутки землетрясение

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Теги: Байкал, землетрясение



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