На Байкале произошло второе за сутки землетрясение

На Байкале произошло уже второе за сутки землетрясение, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. Толчки силой в 4 балла ощущались в Иркутске. Утром данный показатель приравнивался к 5,5 баллам.

Землетрясение произошло в 22.20 по местному времени или в 17.20 по московскому. Эпицентр, как и этим утром, находился в Кабанском районе Бурятии, сила подземных толчков – 7,6 баллов.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,5 произошло на озере Байкал утром 10 декабря. По словам спасателей, сообщений о пострадавших и разрушениях в регионе не поступало. Объекты жизнеобеспечения в Иркутске работают в штатном режиме, однако по поручению мэра в городе введен режим повышенной готовности.

Помимо этого в самом Иркутске на нескольких муниципальных зданиях обнаружены не представляющие угрозы повреждения. Трещины замечены на 18 школах, нескольких зданий дошкольных учреждений, а также центров культуры и отдыха.

В Иркутске обнаружили трещины в зданиях 18 школ, в нескольких детских садах, учреждениях культуры и спорта. По информации городских властей, повреждения не представляют угрозы.