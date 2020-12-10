На Байкале произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром 10 декабря на озере Байкал.

Подземные толчки ощущались в Иркутске. Эпицентр находился на озере Байкал в Кабанском районе Бурятии. По словам спасателей, сообщений о пострадавших и разрушениях в регионе не поступало. Объекты жизнеобеспечения в Иркутске работают в штатном режиме, однако по поручению мэра в городе введен режим повышенной готовности.

Напомним, в ночь на 22 сентября в Иркутской области произошло три подземных толчка магнитудой 5,9. Эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук Слюдянского района. Толчки ощущались центральных и южных районах региона.