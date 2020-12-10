10 Декабря 2020
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Происшествия За рубежом
образ разведчика, предателя, шляпа, шпион холодная война (2016) | Фото: ilt.com.ua

Посла РФ в Нидерландах вызвали в МИД из-за шпионов-дипломатов

Из-за ситуации с обвинением российских дипломатов в шпионских действиях на территории Нидерландов, посол России Александр Шульгин был вызван в МИД, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо национальному парламенту от лица вице-премьера, министра внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен.

Еще вчера в МИД послу сообщили о признании обвиняемых лиц персонами нон грата. Помимо этого в письме сказано, что один из дипломатов уделял особое внимание сбору информации в сфере нанотехнологий и искусственного интеллекта, что могло быть использовано как в гражданских, так и военных целях. Для этого обвиняемый создал обширную сеть из источников, которые работали или до сих пор продолжают работать в голландском секторе высоких технологий.

Второй же обвиняемый играл вспомогательную роль, а в некоторых случаях, по информации Оллонгрен, источники получали за информацию денежное вознаграждение.

Несмотря на это, деятельность сотрудников разведывательной службы, была пресечена Службой общей разведки и безопасности.

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Посла РФ в Нидерландах вызвали в МИД из-за шпионов-дипломатов

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Теги: шпионаж, Нидерланды, дипломаты



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