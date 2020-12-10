Разведка Нидерландов обвинила дипломатов из России в шпионаже

В Нидерландах российских дипломатов обвинили в шпионской деятельности на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (НТК).

Обвинение вынесла служба общей разведки и безопасности страны. Теперь как официальные персоны нон грата они должны покинуть страну.

По информации телеканала, обвиняемыми были сотрудники Службы внешней разведки. В Нидерландах они занимались сбором различных данных в сфере высоких технологий как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии.