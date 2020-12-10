В Югорске прошли обыски по делу о взятке, в котором фигурирует бывший замглавы окружного департамента промышленности

В Югорске прошли обыски по делу о взятке. Его фигуранты – бывший замдиректора департамента промышленности Андрей Шиповалов и бизнесмен из Югорска, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Обыски прошли 8 декабря в здании "Явы" и связаны были с поиском финансовых документов.

Напомним, по данным следствия, с ноября 2019 г. по июль 2020 г. чиновник покровительствовал главе крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставив гранты в виде субсидий и иных выплат из бюджета округа для нужд, связанных с ведением предпринимательской деятельности. Якобы за свои услуги замглавы департамента получил взятку в размере 150 тыс. руб.