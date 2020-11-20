Уволен замглавы департамента промышленности Югры, проходящий по уголовному делу о взятке

В Ханты-Мансийске уволен замдиректора департамента промышленности Андрей Шиповалов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Заместитель директора департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Шиповалов 18 ноября освобождён от замещаемой должности. Такое решение принято на основании результатов проверки и рекомендаций Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и урегулированию конфликта интересов", - уточнили в департаменте.

Напомним, по данным следствия, с ноября 2019 г. по июль 2020 г. чиновник покровительствовал главе крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставив гранты в виде субсидий и иных выплат из бюджета округа для нужд, связанных с ведением предпринимательской деятельности. Якобы за свои услуги замглавы департамента получил взятку в размере 150 тыс. руб.