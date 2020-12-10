10 Декабря 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тарко-Сале няня избила восьмимесячного подопечного

Следователи начали разбираться в обстоятельствах избиения няней подопечного, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

В Пуровском районе женщина, осуществляющая услуги няни, якобы применяла насилие в отношении восьмимесячного ребенка. Теперь предстоит выяснить все подробности случившегося.

Напомним, в сентябре прошлого года в Заводоуковске Виктория Айметдинова в качестве няни приглядывала за пятимесячным ребенком. Около полудня она собрала мальчика на прогулку и ушла в лес, где и убила несовершеннолетнего. Девушке поставили диагноз "параноидная шизофрения, отсутствие ремиссии. Синдром зависимости от алкоголя начальной стадии". В отношении инкриминируемого ей преступления она признана невменяемой. По результатам экспертизы, подсудимая представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении. В итоге 23-летняя няня решением суда отправлена на принудительное лечение.

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В Тарко-Сале няня избила восьмимесячного подопечного

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Теги: няня, Тарко-Сале



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