В Тарко-Сале няня избила восьмимесячного подопечного

Следователи начали разбираться в обстоятельствах избиения няней подопечного, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

В Пуровском районе женщина, осуществляющая услуги няни, якобы применяла насилие в отношении восьмимесячного ребенка. Теперь предстоит выяснить все подробности случившегося.

Напомним, в сентябре прошлого года в Заводоуковске Виктория Айметдинова в качестве няни приглядывала за пятимесячным ребенком. Около полудня она собрала мальчика на прогулку и ушла в лес, где и убила несовершеннолетнего. Девушке поставили диагноз "параноидная шизофрения, отсутствие ремиссии. Синдром зависимости от алкоголя начальной стадии". В отношении инкриминируемого ей преступления она признана невменяемой. По результатам экспертизы, подсудимая представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении. В итоге 23-летняя няня решением суда отправлена на принудительное лечение.