11 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
Виктория Айметдинова (2019) | Фото: vk.com

Няню-убийцу из Тюменской области признали невменяемой

В Заводоуковске няню Викторию Айметдинову, обвиняемую в убийстве маленького подопечного, признали невменяемой. Ей грозит принудительное лечение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

Напомним, по версии следствия, Айметдинова, которой супружеская пара из Заводоуковска доверила своего полугодовалого ребенка на время поездки на похороны, решила его похитить. Около полудня 24 сентября она собрала подопечного и пошла в лес, который расположен за домом. Около 13.00, уже гуляя среди деревьев, она якобы и убила ребенка. Обвиняемая признала вину.

В ходе предварительного следствия няня прошли судебно-психиатрическую экспертизу. Ей поставили диагноз "параноидная шизофрения, отсутствие ремиссии. Синдром зависимости от алкоголя начальной стадии". В отношении инкриминируемого ей преступления она признана невменяемой. Она представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для решения вопроса о направлении уголовного дела в суд, который отправил обвиняемую на принудительное лечение.

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Няню-убийцу из Тюменской области признали невменяемой

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Теги: няня, Заводоуковск, Виктория Айметдинова, ребенок, убийство, похищение



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