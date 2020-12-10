Игорь Алтушкин, председатель совета директоров РМК, получил госнаграду за помощь в борьбе с коронавирусом

Председатель Совета директоров Русской медной компании (АО "РМК") Игорь Алтушкин награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за регулярную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Государственную награду лично вручил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, государственная награда была присуждена по Указу Владимира Путина "За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)". Как известно, с весны текущего года Игорь Алтушкин активно содействовал поддержке системы здравоохранения и просто граждан, попавших в затруднительное положение из-за пандемии.

В апреле группа РМК и лично Игорь Алтушкин выделили порядка 1,4 млрд руб. на закупку средств индивидуальной защиты для медсотрудников, аппараты ИВЛ, экспресс-тесты на COVID-19, медицинское оборудование и машины скорой помощи, а также на помощь отдельной категории граждан.

Вместе с тем благотворительным фондом была запущена акция #ПОМОЩЬУЖЕЗДЕСЬ, в рамках которой производилась передача бесплатных продуктовых наборов нуждающимся Челябинской и Свердловской области. За все это время поддержку получили 170 тыс. человек и с каждым днем их количество увеличивается. Так, например, в ноябре продуктовые наборы поступили уже в Оренбургскую область.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени также получила председатель Попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина. Указ о присуждении государственной награды за активную благотворительную деятельность и реализованные социальные проекты также был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным. Награду вручал полпред Владимир Якушев.

Напомним, что Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени – вторая государственная награда, которой удостоен Игорь Алтушкин. В 2017 году Президент России Владимир Путин вручил главе РМК Орден Дружбы.