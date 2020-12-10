Названы самые популярные сериалы 2020 года по версии IMDb

Авторитетная киноэнциклопедия Internet Movie Database (IMDb) составила рейтинг самых популярных сериалов 2020 года. Популярность оценивалась просто – на основе просмотра страниц о том или ином сериале на сайте или в приложении сервиса.

Самым популярным оказался проект Amazon Prime "Пацаны", рассказывающий о противостоящей супергероям команде.

Второе и третье место получил Netflix за сериал "Бумажный дом" и научно-фантастический проект "Тьма".

В целом в первой десятке превалируют проекты Netflix: "Озрак" (4 место), "Ход королевы" (6), "Академия Амбрелла" (7), "Ведьмак" (9), "Корона" (10). В этот плотный строй удалось пролезть диснеевскому "Мандалорцу" (5) и "Миру Дикого Запада" (8) от HBO.