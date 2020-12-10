Власти Франции представили антиэкстремистский законопроект

Премьер-министр Франции Жан Кастекс представил правительственный законопроект, направленный против радикализации религиозных движений в стране. Он признал, что сегодня острее всего стоит вопрос противодействия экстремистам из числа исламистов.

Кастекс отметил, что правительство готово применять любые средства для борьбы с радикализмом. "Свобода не может существовать без гарантии абсолютной безопасности [для граждан]", - заявил премьер.

Законопроект ранее уже вызвал волну возмущения как в религиозных общинах Франции, так и за ее пределами, особенно в мусульманских странах и регионах.

Документ предполагает, что религиозные организации должны будут разглашать данные о получении пожертвований на сумму свыше 10 тыс. евро, общественные организации смогут получать финансирование от государства, только если пообещают следовать светским республиканским ценностям. Также нельзя будет без разрешения властей переводить детей на домашнее обучение (это связано с возможным получением религиозного домашнего образования), а разглашение персональной информации о других людях с целью организации нападения на них будет приравниваться к криминальному деянию, пишет РБК.