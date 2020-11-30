30 Ноября 2020
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аудитория МГИМО студенты вуз (2011) | Фото: sergeydolya.livejournal.com

В Минобрнауки опровергли массовое отчисление иностранных студентов

Министерство науки и высшего образования России опровергло массовое отчисление иностранных студентов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сразу после появления этой информации получили уточнение. Никаких массовых отчислений нет. Количество отчисленных с 1 сентября по 30 ноября в прошлом и нынешнем учебном году совпадает. Разница – в несколько десятков, то есть на уровне статистической погрешности. Все российские вузы ориентированы на индивидуальную работу, особенно с первокурсниками", - сказал глава министерства Валерий Фальков, слова которого приводит Telegram-канал Минобрнауки.

Напомним, ранее стало известно, что иностранных студентов, которые проходят обучение в российских вузах, стали отчислять. Это якобы связано с тем, что они не могут вернуться в страну из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях. Отмечается, что около двух тысяч учащихся обратились к российскому правительству. Они просят позволить им вернуться в Россию и дать возможность продолжить обучение.

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В Минобрнауки опровергли массовое отчисление иностранных студентов

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Теги: минобрнауки, Валерий Фальков



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Ранее 29.11.2020 19:48 Мск Стало известно о массовых отчислениях иностранных студентов из российских вузов

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