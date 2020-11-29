29 Ноября 2020
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Образование В России
аудитория МГИМО студенты вуз (2011) | Фото: sergeydolya.livejournal.com

Стало известно о массовых отчислениях иностранных студентов из российских вузов

Иностранных студентов, которые проходят обучение в российских вузах, стали отчислять. Как сообщает телеграм-канал Mash, это связано с тем, что они не могут вернуться в страну из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях.

Отмечается, что около двух тысяч учащихся обратились к российскому правительству. Они просят позволить им вернуться в Россию и дать возможность продолжить обучение.

Ранее Минобрнауки не слишком конкретно сообщало, что первое время иностранные студенты будут учиться дистанционно.

В сентябре министр высшего образования и науки России Валерий Фальков заявлял, что не все российские вузы пока готовы принять иностранцев.

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Стало известно о массовых отчислениях иностранных студентов из российских вузов

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Теги: иностранные студенты, вузы, коронавирус



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