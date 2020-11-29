Стало известно о массовых отчислениях иностранных студентов из российских вузов

Иностранных студентов, которые проходят обучение в российских вузах, стали отчислять. Как сообщает телеграм-канал Mash, это связано с тем, что они не могут вернуться в страну из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях.

Отмечается, что около двух тысяч учащихся обратились к российскому правительству. Они просят позволить им вернуться в Россию и дать возможность продолжить обучение.

Ранее Минобрнауки не слишком конкретно сообщало, что первое время иностранные студенты будут учиться дистанционно.

В сентябре министр высшего образования и науки России Валерий Фальков заявлял, что не все российские вузы пока готовы принять иностранцев.