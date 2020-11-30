30 Ноября 2020
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Mercedes-Benz S-klasse IV (W220) Pullman (2018) | Фото: auto.ru

Поклонская нашла "подозрительную" закупку "Мерседеса" за 6 млн рублей в убыточном ялтинском санатории

Наталья Поклонская сообщила о первом успехе своего проекта "Команда Поклонской". Была найдена "подозрительная закупка" на сайте госзакупок.

"Ко мне обратилась группа граждан, которая была крайне возмущена закупкой за 6 миллионов 50 тысяч рублей автомобиля Mercedes-Benz V220 d L AMG Line+ 4Matic FL для нужд ГУП РК "Санаторно-оздоровительный комплекс "Руссия". Возникает вопрос: зачем им понадобился этот автомобиль? А учитывая, что его стоимость на 850 тысяч рублей выше, чем у официального дилера, — это повод для проверки", - пишет Поклонская в своем Telegram-канале.

Она отмечает, что на эту закупку подала заявку только одна компания, а покупатель путался в начальной цене контракта: в одном документе она составляет миллион, в другом – уже шесть миллионов рублей.

"Надеюсь, прокуратура и федеральная антимонопольная служба, куда я обратилась с депутатским запросом, расставят все точки над "i", оценив законность и целесообразность указанной закупки", - пишет Поклонская.

Кстати, ранее власти Крыма называли "СОК "Руссия" (Ялта) самым убыточным ГУПом в республике. Так, в 2017 году в региональном Минфине отметили значительный недостаток прибыли курортных ГУПов при значительном (и часто необъяснимом) росте расходов. У "Руссии" тогда выявили убытки в размере 48,5 млн руб.

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Поклонская нашла "подозрительную" закупку "Мерседеса" за 6 млн рублей в убыточном ялтинском санатории

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Теги: госзакупка, наталья поклонская, гуп, санаторий



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