Минздрав проверяет больницу в Каслях после смерти пациентки с COVID-19

Министерство здравоохранения Челябинской области проверяет больницу в Каслях после жалоб пациентов. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения региона Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители жалуются на качество оказания медицинской помощи. По их словам, в больнице им не назначают лечение, поэтому они вынуждены лечиться амбулаторно. Кроме того, в СМИ появилась информация, что местной жительнице с поражением легких 40% пришлось 11 часов ждать госпитализации. Спустя три дня пациентка скончалась.

Ирина Гехт подтвердила, что к ней поступает много жалоб из Каслей.

"Юрий Алексеевич, надо туда выехать однозначно. И последняя ситуация с ожидаем скорой помощи, насколько это подтверждается. Надо проверить наличие лекарств и соблюдение порядков оказания медицинской помощи, потому что жалоб много", - поручила она.

По словам министра, специалисты минздрава накануне посетили больницу. В частности, проверили наличие лекарств и заполнение медицинской документации. По итогам проверки есть замечания.

"Сейчас проведем документальную проверку по историям болезни по тем случаям, которые публиковались в СМИ. На завтра назначено совещание в министерстве здравоохранения с главным врачом, начмедом, реаниматологами. Мы этим вопросом занимаемся видим, что есть замечания в больнице, думаю, что в ближайшее время мы это все устраним", - подчеркнул он.