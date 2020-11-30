Минздрав проверяет больницу в Каслях после смерти пациентки с COVID-19

30 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
&quot;Скорая помощь&quot;, станция, Сатка (2020) | Фото: Накануне.RU

Минздрав проверяет больницу в Каслях после смерти пациентки с COVID-19

Министерство здравоохранения Челябинской области проверяет больницу в Каслях после жалоб пациентов. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения региона Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители жалуются на качество оказания медицинской помощи. По их словам, в больнице им не назначают лечение, поэтому они вынуждены лечиться амбулаторно. Кроме того, в СМИ появилась информация, что местной жительнице с поражением легких 40% пришлось 11 часов ждать госпитализации. Спустя три дня пациентка скончалась.

Ирина Гехт подтвердила, что к ней поступает много жалоб из Каслей.

"Юрий Алексеевич, надо туда выехать однозначно. И последняя ситуация с ожидаем скорой помощи, насколько это подтверждается. Надо проверить наличие лекарств и соблюдение порядков оказания медицинской помощи, потому что жалоб много", - поручила она.

По словам министра, специалисты минздрава накануне посетили больницу. В частности, проверили наличие лекарств и заполнение медицинской документации. По итогам проверки есть замечания.

"Сейчас проведем документальную проверку по историям болезни по тем случаям, которые публиковались в СМИ. На завтра назначено совещание в министерстве здравоохранения с главным врачом, начмедом, реаниматологами. Мы этим вопросом занимаемся видим, что есть замечания в больнице, думаю, что в ближайшее время мы это все устраним", - подчеркнул он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Минздрав проверяет больницу в Каслях после смерти пациентки с COVID-19

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: больница, коронавирус, проверка, Ирина Гехт,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети