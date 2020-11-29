СМИ: В Челябинской области женщина с COVID-19 умерла после долгого ожидания госпитализации

Минздрав Челябинской области проверит действия медиков после смерти в лечебном учреждении женщины, которая якобы долго ждала госпитализацию.

Будет прослушана история телефонных звонков горячей линии, передает РИА Новости.

Местные СМИ сообщили, что 12 ноября жительница города Касли вызвала врача, который отправил ее на КТ. Обследование показало поражение легких на 40%.

В стационаре не оказалось свободных мест. В итоге женщина 11 часов просидела в автомобиле скорой помощи, только потом ее госпитализировали. Спустя еще три дня пациентка скончалась.

Ранее в Хакасии в больнице не захотели принимать 90-летнюю бабушку с подозрением на коронавирус. Видео с инцидентом опубликовал интернет-журнал Хакасии "Новый Фокус". После этого стало известно, что пожилую женщину все же госпитализировали в коронавирусное отделение больницы.