30 Ноября 2020
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Спорт Свердловская область
Матч &quot;Урал&quot; - &quot;Спартак&quot; 07.11.20. (2020) | Фото: ФК Урал

В "Сочи" остались недовольны судейством в матче с "Уралом" и хотят обратиться в РФС

Футбольный клуб "Сочи" после матча 16-го тура Российской Премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом" планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза.
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Напомним, встреча состоялась в минувшее воскресенье на стадионе "Екатеринбург-Арена". Хозяева выиграли со счетом 1:0, победный гол на счету полузащитника Алексея Евсеева. При этом в конце первого тайма с поля был удален игрок сочинцев Сергей Терехов.

Теперь "Сочи" планирует подавать жалобу на судейство.

"Клуб спросит ЭСК, почему игрок "Урала" Калинин не был удален на первой минуте за фол прямой ногой на Заболотном", - сообщил изданию "Чемпионат" источник, знакомый с ситуацией.

Стоит отметить, что в том эпизоде Игорь Калинин получил желтую карточку.

Напомним, в начале этого сезона "Урал" сам обращался в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза для оценки решений арбитров на матче против казанского "Рубина". Та игра завершилась вничью 1:1, при этом оба мяча были забиты с пенальти, а в составе каждой из команд было удалено по одному игроку.

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В "Сочи" остались недовольны судейством в матче с "Уралом" и хотят обратиться в РФС

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Теги: Урал, Сочи, судейство, РФС



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