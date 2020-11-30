В ГИБДД рассказали, как изменится "теория" на экзамене на права

В ГИБДД продолжат рассказывать, как изменятся экзамены на водительские права. Ранее стало известно, что с 1 апреля сократится так называемая "площадка" или "автодром", но при этом увеличится часть "город": многие навыки курсантам придется демонстрировать в "боевых" условиях – прямо на сложных перекрестках и развязках.

А теперь в инспекции сообщили как поменяется теоретическая часть экзамена.

"Мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий", - цитирует РИА Новости замначальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина.

В инспекции учтут, по какой причине чаще всего происходят аварии в России и сделают акцент на правилах, которые игнорируют водители, попадающие в ДТП.

Напомним, правила сдачи экзаменов изменятся с 1 апреля 2021 года.