23 Ноября 2020
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автошкола вождение автодром (2008) | Фото: Накануне.ru

В ГИБДД разъяснили, как именно изменится экзамен на права с 1 апреля

В ГИБДД разъяснили детали нового регламента сдачи экзаменов на права. Документ вступает в силу 1 апреля 2021 года.

По новым правилам сдачи экзамена сокращается "программа" на площадке (автодроме), а инспекторы будут больше внимания уделять навыкам вождения в реальной обстановке – на автострадах, развязках и перекрестках.

"В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. (Они. — Прим. ред.) непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя", — цитирует РИА Новости главу ГИБДД России Михаила Черникова.

Напомним, изменения коснутся и так называемых штрафных баллов. Для успешной сдачи экзамена курсант не должен набирать более пяти баллов. Все нарушения "стоят" от одного до трех баллов, но теперь будет отдельный блок с нарушениями, за которые экзамен сразу прекращается с неудовлетворительной оценкой, например, за разговор по телефону за рулем или не пристегнутый ремень.

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В ГИБДД разъяснили, как именно изменится экзамен на права с 1 апреля

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Теги: гибдд, экзамен на права, изменение регламента



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