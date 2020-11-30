Пескова не узнали и не пустили на открытие ГУМ-катка на Красной площади

На Красной площади в Москве в минувшее воскресенье открыли традиционный ГУМ-каток. Организатором в 15-й раз стала компания Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича, у которой в аренде ГУМ находится до 2059 года.

Открытие ГУМ-катка также уже не первый год становится главным промо-мероприятием для анонсирования ледовых шоу Татьяны Навки. Вот и в этот раз на льду появились звезды ее представлений, главой из которых пока является Алина Загитова. Пока – потому что спортивный сезон у фигуристов в этом году может получиться сокращенным – есть вероятность, что в предолимпийский год отменят чемпионаты Европы и мира, и тогда звездочек Тутберидзе, Мишина и Плющенко (внезапно – с этого года) будут делить Навка, Рудковская и Авербух – главные устроители ледовых шоу в стране.

Ну а пока действующие спортсмены тренируются перед чемпионатом России, на Красной площади можно было встретить звезд первой величины. К ним явно не относится супруг Навки Дмитрий Песков.

Как пишет Spletnik.RU, перед началом шоу с пресс-секретарем президента России случился конфуз: его не пустили на открытие катка. Хостес, не признав Пескова, поинтересовалась его фамилией и есть ли она в списках приглашенных. Песков заявил, что он Песков, но эти слова не возымели силы, и тогда ему пришлось звонить организаторам, и только после этого бдительная девушка пропустила гостя.