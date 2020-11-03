Российские семьи сократили расходы до уровня 2007 года

Российские семьи сократили расходы во втором квартале 2020 года относительно аналогичного периода прошлого года почти на 13% - до 16,5 тыс. руб. Меньше россияне тратили только в 207 году, выяснили аналитики консалтинговой сети FinExpertiza.

Потребительские расходы упали в 66 российских регионах, существеннее всего - в Ямало-Ненецком автономном округе (на 36,8%, до 24,9 тыс. руб. в месяц на одного члена домохозяйства), Пермском крае, Ненецком автономном округе, Москве и Подмосковье. В 19 регионах расходы выросли: Севастополь (+72,7%, до 20,1 тыс. руб.), Орловская область, Ингушетия, Хакасия и Амурская область.

Расчеты основаны на ежеквартальном обследовании Росстатом 48 тыс. домохозяйств. Респонденты ведут записи, фиксируя все свои доходы и расходы, и сами оценивают свое финансовое положение.

Номинальные расходы домохозяйств снизились с 18,92 тыс. руб. на одного члена семьи в месяц в апреле - июне 2019 года до 16,49 тыс. руб. в апреле - июне 2020 года. В реальном выражении, с учетом инфляции, сокращение составило 12,8% - это рекордное падение как минимум за 13 лет, насколько позволяет оценить доступная статистика. В предыдущие кризисные годы во втором квартале сокращение трат было менее существенным: в 2014 году - 10,8%, в 2009 году - 8,8%, отмечают эксперты.

"Потребительские расходы сократились как по причине снижения благосостояния людей, так и в связи с карантинными ограничениями: потребители были ограничены в посещении заведений общественного питания, в развлекательном и культурном досуге вне дома. Часть людей сознательно урезала расходы, ощутив важность наличия подушки безопасности. На это, в частности, указывает увеличение сбережений населения. Однако большинству пришлось вынужденно затянуть пояса - позволить себе прежний уровень потребления на текущие доходы люди уже не могли", - комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Больше всего расходы упали на посещение общепита (-83%), отдых вне дома и культурные мероприятия (-53%), покупку одежды и обуви (-32%) и транспорт (-17%).

В то же время выросли траты на предметы домашнего обихода и бытовую технику (+18%), медикаменты (+16%), жилищно-коммунальные услуги (+10%), продукты питания (+7%).

"По прогнозу ЦБ, потребительские расходы домохозяйств сократятся примерно на 10% и смогут вернуться на докризисный уровень только через два года. Таким образом, рост уровня жизни в России вновь откладывается", - отмечает Трубникова.