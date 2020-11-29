Китайские исследователи заявили, что коронавирус возник в Индии

Китайские исследователи предположили, что новая коронавирусная инфекция возникла в Индии, сообщает Daily Mail.

По мнению ученых, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи в 2019 году, когда люди и животные были вынуждены пить одну воду.

Команда исследователей из Китайской академии наук полагает, что лишь затем коронавирус "перебрался" в китайский Ухань, где впервые и был официально выявлен.

Отметим, в сентябре Индия вышла на второе место в мире по числу случаев заражения коронавирусом.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения допустили, что в мире было несколько первичных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, и были случаи, которые "предвосхищали события на рынке в городе Ухань".