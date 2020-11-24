24 Ноября 2020
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коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

В ВОЗ допустили, что нулевых пациентов с COVID-19 было несколько

Во Всемирной организации здравоохранения допускают, что в мире было несколько первичных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, возможно, что носителем были летучие мыши, однако передача вируса к человеку могла происходить через множественные источники и в различные периоды времени.

В ВОЗ не знают, что привело к вспышке заболевания — человек, животные или заражение окружающей среды, но в организации не сомневаются, что вирус имеет естественное происхождение.

При этом Райан выразил уверенность, что были случаи, которые "предвосхищали события на рынке в городе Ухань", передает РИА Новости.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что коронавирус имеет искусственное происхождение, и что "нулевым пациентом" был сотрудник уханьской биологической лаборатории. Однако позже глава бюро разведки и исследований (INR) госдепартамента США Эллен Маккарти заявила, что ее ведомство не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса. Она отметила, что было потрачено много усилий, чтобы проверить версию о создании вируса в пробирке. В INR, в том числе, исследовали его генетическую последовательность, но не нашли подтверждений. Также в разведке не обладают информацией о том, где находится "нулевой пациент" и откуда начало распространяться заражение.

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В ВОЗ допустили, что нулевых пациентов с COVID-19 было несколько

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Теги: воз, коронавирус, нулевые пациенты



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