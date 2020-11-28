В Санкт-Петербурге от коронавируса за четыре дня погибла целая семья: выжил только младенец

В Санкт-Петербурге от коронавируса за четыре дня погибла целая семья: отец 64 лет, мать 61 года и их 36-летняя беременная дочь, сообщает "Фонтанка"

Первым погиб отец женщины. Трагедия произошла 5 ноября.

"Папулечка мой... ты был самым лучшим, добрым мужчиной на этом свете! Я вечно любить буду тебя! Чуточку не хватило тебе, чтобы увидеть внука!" - написала она в соцсети. Спустя три дня, 8 ноября, женщина скончалась в Боткинской больнице на аппарате ИВЛ. День смерти женщины стал днем рождения ее сына. Мать успела дать ребенку имя.

Бабушка ребенка умерла спустя четыре дня в другой больнице.

Официально родных в Санкт-Петербурге у младенца не осталось. Но в органы опеки подано сразу два заявления от желающих усыновить мальчика, который остался единственным наследником умерших родных. Теперь судьба младенца зависит от теста ДНК.