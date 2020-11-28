Песков: "В этом году послание Путина Федеральному собранию не планируется"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в этом году Путин не будет выступать с посланием Федеральному собранию, сообщает "РБК".

По информации издания, Песков заявил, что ориентировочно оно состоится в 2021 г. Отметим, что в этом году глава государства обратился к Федеральному собранию 15 января. Отметим, что с 2008 по 2018 г. президент всегда обращался к парламенту в конце года.

В обращении глава государства отчитывается о положении дел в стране и сообщает о ключевых направлениях политики. Участие в мероприятии принимают правительственные чиновники, главы регионов и известные общественные деятели.