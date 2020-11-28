В России за нарушение "ковидных" ограничений оштрафовали более миллиона человек

Более 1,1 млн человек были привлечены к административной ответственности за нарушение "ковидных" ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД.

"Сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях".

Общая сумма штрафов составила минимум 1,7 млрд руб.

976,9 тыс. человек были привлечены к ответственности по статье невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Минимальный размер штрафа за такие нарушения - тысяча рублей.

На втором месте нарушители ст. 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы"), по которой было составлено 109,2 тыс. протоколов. Значительно реже россиян привлекали к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), по которой составлено 21,5 тыс. протоколов. Минимальный штраф по данной статье составляет 15 тыс. рублей.