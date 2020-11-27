В правительстве рассказали, как врачи будут вызывать такси для поездок к пациентам

В правительстве рассказали, как врачи смогут воспользоваться такси. Сейчас во многих регионах не хватает транспорта для поездок медиков к пациентам и для доставки пациентов на диагностику и в больницы.

На одном из последних совещаний у президента России вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил активнее привлекать такси. Путин идею одобрил, но потребовал "специальных тарифов" для врачей, и "чтобы никто на этом не наживался".

И вот как это будет работать (по задумке аппарата Чернышенко): поручение обеспечить оказание данной меры поддержки в регионах дано министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. Дежурные участковые получат возможность бесплатно передвигаться на такси к пациентам на дом. Для этого они будут указывать начальный или уже по итогам конечный адрес дежурства. Во время смены машина с врачом будет следовать по запланированным адресам в течение дня, передает ТАСС.

В первую очередь эту схему внедрят в тех регионах, где остро не хватает автомобилей. " Достигнуты договоренности с крупнейшими операторами такси, рассчитываем, что далее к системе присоединятся другие, в том числе региональные перевозчики", - заявил Чернышенко.