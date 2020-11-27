Новый гендиректор "Россети Урал" встретился с губернатором Челябинской области

Новый руководитель "Россети Урал" Владимир Болотин встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, чтобы обсудить развитие электросетевого комплекса Челябинской области и вхождение компании в осенне-зимний максимум нагрузок. Напомним, на днях все филиалы уральского подразделения компании получили паспорта готовности к зиме.

Владимир Болотин возглавил компанию 10 дней назад, сменив на этом посту Сергея Дрегваля, руководившего компанией с 2014 года. Таким образом, встреча с губернатором стала для нового начальника уральских энергетиков визитом знакомства.

Болотин поделился с губернатором, что в этом году на техническое обслуживание и ремонты электрических сетей на территории Челябинской области, включая Челябинск, компания "Россети Урал" направила порядка 1,042 млрд рублей. Аварийный резерв материалов и оборудования укомплектован на 100%. В каждом из пяти производственных отделений на территории Челябинской области сформированы мобильные группы, в состав которых входят 14 бригад (86 человек и 26 единиц техники). В распоряжении энергетиков также находятся две мобильные модульные подстанции классом напряжения 110/10 кВ и 35/10 кВ общей мощностью 32 МВА, которые могут быть перемещены в любую точку Челябинской области.

Под постоянным контролем энергетиков находится надежность схем электроснабжения, в частности, техническое состояние линий электропередачи и оборудования подстанций, обеспечивающих электроснабжение социально-значимых потребителей региона: котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, образовательных учреждений и населения города Челябинска, городов и поселков области.

Глава электросетевой компании также сообщил, что серьезное внимание уделяется надежности схем электроснабжения на арендованных и консолидированных электросетевых комплексах в Челябинской области. Речь идет об эксплуатации принятого в аренду электросетевого комплекса компании-банкрота ООО "АЭС Инвест" и обеспечении надежного электроснабжения порядка 270 тысяч клиентов Копейска, Коркино, Еманжелинска, Кыштыма, Аши, Усть-Катава, Миасса, Чебаркуля, Троицка, Южноуральска, Карталов и др.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что бесперебойная работа энергокомплекса, особенно важна сегодня, в неблагоприятных эпидемиологических условиях.

"Персоналом "Россети Урал" в срок реализован весь запланированный комплекс мер по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей Челябинской области, - подчеркнул генеральный директор энергокомпании Владимир Болотин, - и работать пришлось, оперативно адаптируясь к новым условиям".

Генеральный директор "Россети Урал" акцентировал внимание на деятельности компании по обеспечению бесперебойного электроснабжения медицинских учреждений, которую энергетики ведут совместно со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей электрической энергии Челябинской области.

"Лечебные учреждения Челябинской области, а именно: 29 больниц, 7 реабилитационных и 3 обсервационных центра, в которых находятся пациенты с коронавирусной инфекцией, - у нас на особом контроле, для резервирования питания корпусов с аппаратами ИВЛ используются 9 резервных источников электроэнергии, осуществляется мониторинг обеспечения категории надежности лечебного учреждения, проводятся внеплановые осмотры электроустановок", - отметил Владимир Болотин.

"Я хотел бы поблагодарить всех коллег-энергетиков за эту значимую работу и уверен, что специалисты продолжат в полной мере выполнять ключевые задачи группы компаний "Россети" по обеспечению надежным и бесперебойным электроснабжением жителей и промышленных предприятий Южного Урала", - отметил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Специалистами энергокомпании немало сделано для развития региона, создания благоприятного инвестиционного климата. За 10 месяцев 2020 года в рамках технологического присоединения к электросетям "Россети Урал" подключено порядка 5,8 тысяч новых потребителей Челябинской области. Общая мощность присоединенных объектов составила 128 МВт. На арендованных сетях, соответственно, энергетики выполнили технологическое присоединение почти одной тысячи новых клиентов на суммарную мощность14 МВт.

Обсуждая вопросы повышения надежности электроснабжения, стороны коснулись темы создания на территории ответственности компании "Россети Урал" высокоавтоматизированной электрической сети, наблюдаемость и управляемость которой обеспечены цифровыми системами связи и оборудования.

В рамках реализации Концепции цифровой трансформации-2030 на территории Челябинской области энергетики планируют построить цифровую подстанцию "Есаулка", оснащенную микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики с интеллектуальной системой контроля и управления объектом.

Компания "Россети Урал" продолжит работу по развитию интеллектуального учета электроэнергии, а также по созданию "Цифрового РЭС" (района электрических сетей). Энергетики уже приступили к реализации проекта комплексной автоматизации распределительной сети на территории развивающегося Сосновского района Челябинской области. Предполагается, что по итогам реализации проекта сеть будет иметь признаки "умной", активно-адаптивной. Ей потребуется минимальное время реагирования на аварийные ситуации, локализацию поврежденного участка сети, с последующим оперативным автоматическим вводом резерва.

Глава региона совместно с руководителем энергокомпании обсудили и влияние пандемии на финансово-экономическую ситуацию в челябинском подразделении "Россети Урал", а также наметили направления дальнейшего взаимодействия по развитию энергетического потенциала Южного Урала, в том числе, и по цифровой трансформации электросетевой инфраструктуры.