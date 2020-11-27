28 Ноября 2020
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Наука и техника Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Сотрудники центра робототехники и АСУ Тюменской области приглашены в качестве судей на финальный этап Кубка РТК

Сотрудники центра робототехники и АСУ Тюменской области приглашены в качестве судей на финальный этап Кубка РТК. Это робототехнические соревнования на специальном испытательном полигоне, в ходе которых робот должен за наименьшее время преодолеть полосу препятствий, собрать цветные маячки и доставить их в соответствующие цветовые зоны, выполнить дополнительные задания. Управление роботом осуществляется дистанционно. Маршрут участник выбирает и просчитывает сам, исходя из способностей своего робота.

Соревнования в Санкт-Петербурге 5-6 декабря станут последним этапом в череде многочисленных этапов кубка, проходивших в течение 2020 года. В финале принимают участие 36 команд из Москвы, Ялты, Верхней Пышмы, Сочи, Минска, Анапы, Санкт-Петербурга и других городов. Тюменскую область в финале будут представлять 6 команд: три команды в номинации "Искатель" и три команды в номинации "Экстремал".

В номинации "Искатель" выступают участники (их называют "операторы") в возрасте с 10 до 14 лет. Они управляют своими роботами, находясь непосредственно на полигоне, то есть не теряя визуального контакта с машиной. "Экстремалы" никак не ограничены по возрасту, но требования здесь выше: робот находится вне зоны видимости участников, а управление осуществляется с использованием видеозрения роботов и установленной на них измерительной аппаратуры. Задача у всех участников одна – пройти как можно больше испытаний полигона за установленное время.

В Тюменской области региональные соревнования "Кубок РТК: Тюмень" проводятся с 2017 года. Полигон в области стал первым аттестованным полигоном в стране, а сотрудники центра робототехники и АСУ получили сертификаты судей. В 2018 году тюменские ребята привезли с финала 4 призовых места, а в 2019 году заняли весь пьедестал в номинации "Экстремал".

Соревнования направлены на развитие ИТ-навыков у подрастающего поколения и проводятся в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики", который является одним из направлений национальной программы "Цифровая экономика РФ". Исполнителем проекта является региональный департамент информатизации.

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Сотрудники центра робототехники и АСУ Тюменской области приглашены в качестве судей на финальный этап Кубка РТК

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Теги: кубок ртк, робототехника



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