27 Ноября 2020
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Образование Свердловская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Дистант для свердловских школьников продлен до 12 декабря

В Свердловской области продлен режим дистанта в школах. Соответствующий указ в пятницу подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, согласно документу, до 12 декабря продлевается период дистанционного обучения для учеников школ и учреждений дополнительного образования всех форм собственности.

При этом в общеобразовательных школах дистант распространяется только на учеников 6-8-х и 10-х классов. Остальные школьники будут учиться в обычном режиме.

Указ Куйвашева вступает в силу с завтрашнего дня, 28 ноября.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области были выявлены рекордные 399 случаев коронавируса.

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Дистант для свердловских школьников продлен до 12 декабря

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Теги: Куйвашев, дистант, школьники, продление



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