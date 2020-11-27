Дистант для свердловских школьников продлен до 12 декабря

В Свердловской области продлен режим дистанта в школах. Соответствующий указ в пятницу подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, согласно документу, до 12 декабря продлевается период дистанционного обучения для учеников школ и учреждений дополнительного образования всех форм собственности.

При этом в общеобразовательных школах дистант распространяется только на учеников 6-8-х и 10-х классов. Остальные школьники будут учиться в обычном режиме.

Указ Куйвашева вступает в силу с завтрашнего дня, 28 ноября.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области были выявлены рекордные 399 случаев коронавируса.