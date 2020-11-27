27 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
масочный режим, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области – рекордные 399 случаев коронавируса за сутки

В Свердловской области зарегистрировано 399 новых случаев коронавируса. Это рекордное количество заболевших за сутки.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (218 случаев) и других муниципалитетов. На данный момент общее количество выявленных на Среднем Урале случаев новой коронавирусной инфекции составляет 45 тыс. 174.

За сутки в области выписано 402 человека и скончались девять больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 37 тыс. 377, зарегистрировано 997 смертей от ковида.

Напомним, на этой неделе в Свердловской области работает комиссия федерального Минздрава. Группа экспертов прибыла на Средний Урал из Москвы для проведения консультаций по функционированию системы здравоохранения в условиях противодействия коронавирусной инфекции.

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В Свердловской области – рекордные 399 случаев коронавируса за сутки

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Теги: коронавирус, заболевшие, рекорд, оперштаб, Свердловская область



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