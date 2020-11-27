27 Ноября 2020
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Инцидент между преподавателем и учеником в Нальчике (2020) | Фото: Телеграм-канал &quot;Mash&quot;

Два человека пострадали в ходе драки со стрельбой в школе в Нальчике

Два человека пострадали в результате инцидента со стрельбой в в одной из школ Нальчика.

Один из них – мужчина, получивший ранение из травматического оружия, его жизни ничего не угрожает.

Второй пострадавший - учитель, получивший травмы в результате избиения. Он будет госпитализирован, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что школьник, возмущенный плохими оценками, позвал старших друзей на разговор с преподавателем. Началась драка, в ходе которой учитель достал из автомобиля оружие и начал стрелять в воздух.

Как стало известно, потасовка произошла между учителем и двумя местными жителями 36 и 26 лет.

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Два человека пострадали в ходе драки со стрельбой в школе в Нальчике

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Теги: нальчик, школа, стрельба



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Ранее 27.11.2020 12:50 Мск В Нальчике преподавателю пришлось отстреливаться из травматики от учеников

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