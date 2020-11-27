27 Ноября 2020
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перевал Дятлова (2020) | Фото: ТНТ, трейлер

Коммунисты России требуют запретить эксплуатировать трагедию группы Дятлова в книгах и кино

Партия Коммунисты России обратилась в Государственную думу с просьбой принять специальный закон о "Защите памяти Группы Дятлова", запрещающий писателям и режиссерам спекулировать на широко-известной трагедии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе партии.

Сам же исполнительный секретарь ЦК партии Коммунисты России Сергей Малинкович отметил, что очередной скандал вокруг этой темы поднялся после выхода нового сериала "Перевал Дятлова", который, как и многие другие произведения, недопустимо вольно трактует события, произошедшие с группой.
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"Мы не оцениваем сейчас художественные достоинства фильма, фильм снят неплохо, но необходимо пресечь использование, практически эксплуатацию реальной трагической истории для изготовления книг и фильмов, версии произошедшего в которых даны на грани и за гранью фола", - заявил Малинкович.

В связи с этим, коммунисты решили, что лучшим выходом из ситуации станет запрет, на законодательном уровне запрещающий создание каких-либо художественных произведений на тему группы Дятлова. По крайней мере до тех пор, пока в расследовании не будет официально поставлена точка.

"Есть выводы прокуратуры, но родственники погибших с ними не вполне согласны. Предстоят, судя по всему, новые проверки, расследования. Надо ждать момента, пока выводы такого рода расследования не будут вызывать ни у кого сомнений! И до тех пор никакие фильмы про зомби или книги про НЛО на перевале нельзя допускать к выпуску. Оскорбляет это память погибших и морочит голову миллионам людей, которые ждут правды! Будет правда - снимайте фильмы или же не используйте фамилии, биографии реальных дятловцев, это надо запретить писателям и режиссерам!" - подчеркнул коммунист.

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Коммунисты России требуют запретить эксплуатировать трагедию группы Дятлова в книгах и кино

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Теги: Перевал Дятлова, Коммунисты России, закон, эксплуатация, кино, книги



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