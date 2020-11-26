В Свердловской области работает комиссия Минздрава РФ. Причина

В Свердловской области работает комиссия федерального Минздрава.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, группа экспертов Министерства здравоохранения РФ и правительства Москвы прибыла на Средний Урал для проведения консультаций по функционированию системы здравоохранения в условиях противодействия новой коронавирусной инфекции.

"Совместная работа специалистов Москвы и Свердловской области максимально нацелена на глубокий аудит, выявление лучших практик и подготовку предложений по исправлению недочетов, что в итоге должно помочь системе здравоохранения наиболее эффективно действовать в условиях сложной эпидемиологической обстановки", - отметили в оперштабе.

Напомним, летом Росздравнадзор обнаружил массу нарушений в свердловских больницах, где лечат коронавирус. После этого в регионе сменился министр здравоохранения.