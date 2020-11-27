ФАС борется с дефицитом жизненно необходимых лекарств, повышая цены

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) увеличила предельную отпускную цену на два онкопрепарата из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Так, стоимость ломустина может вырасти теперь в десять раз, азатиоприна – вдвое.

Ранее в ФАС анонсировали повышение предельных цен на некоторые препараты из списка ЖНВЛП. В службе отметили, что таким образом будут бороться с дефицитом. Он возникает по разным причинам. Например, на перечисленные выше онкопрепараты он возник в том числе из-за отсутствия интереса фармкомпаний к поставкам по госконтрактам. Эти препараты не интересно закупать и, соответственно, производить, поскольку их предельная отпускная цена слишком низка. Производителям интереснее производить более дорогие препараты.

Азиатиоприн, который назначают больным раком и ревматоидным артритом, теперь будет стоить максимум 380 руб. за упаковку, пишет "Коммерсант".