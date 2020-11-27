В РКК "Энергия" не подтвердили прекращение работы МКС

СМИ неверно истолковали доклад о проблемах в работе МКС.

Как заявил руководитель полета российского сегмента станции, первый заместитель генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев, "ни о каком прекращении работы МКС после 2025 года речи не идет, так же как и не говорится о прекращении партнерских отношений". По его словам, решение о судьбе МКС принимают власти, сообщает ТАСС.

Ранее в ходе доклада Соловьев рассказал о проблемах эксплуатации МКС. По его словам, сейчас ряд элементов на станции уже выходят из строя, а после 2025 года этот процесс приобретет "лавинообразный" характер.

Соловьев добавил, что уже сейчас ряд элементов серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации, некоторые вовсе не подлежат замене. Дальнейшие траты России на МКС оцениваются в сумму до 15 млрд рублей в год и "слишком велики".