РКК "Энергия" предлагает отказаться от МКС

Оператор российского сегмента Международной космической станции РКК "Энергия" предложил отказаться от дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на создании национальной станции.

После 2025 года на МКС прогнозируется лавинообразное увеличение числа неисправностей, сообщил замгендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев на Совете РАН по космосу.

Он добавил, что уже сейчас ряд элементов серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации, некоторые вовсе не подлежат замене. Дальнейшие траты России на МКС оцениваются в сумму до 15 млрд рублей в год и "слишком велики".

Соловьев также представил облик новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС) с неограниченным сроком эксплуатации за счет заменяемости модулей. Начать выводить РОСС предлагают после 2024 года, пишет РИА Новости.

МКС находится на орбите уже более 20 лет – первый модуль станции был запущен в 1998 году. Эксплуатация станции была запланирована до 2030 года. В 2019 году стоимость МКС оценивалась в $300 млрд – всего за десять лет она прибавила в стоимости в два раза.