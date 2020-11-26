Сборная России примет участие в Кубке мира по биатлону, несмотря на COVID-19

Союз биатлонистов России получил разрешение от медицинских властей Финляндии на участие в Кубке мира, который стартует 28 ноября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СБР. Сейчас спортсмены продолжают подготовку к первому этапу соревнований.

К сожалению, в первых гонках не смогут принять участие Антон Бабиков и Евгений Гараничев. У первого – изоляция до 1 декабря в связи с подтвержденным коронавирусом. Гараничев же получил отрицательный результат теста, однако будет отстранен от соревнований до 5 декабря, поскольку делил один номер с Бабиковым.



"27 и 28 ноября сборная России должна сдать еще одни плановые тесты на COVID-19. В настоящий момент СБР ожидает от IBU официальное подтверждение информации о снятии карантина", - сообщили в пресс-службе.