26 Ноября 2020
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Союз биатлонистов России, СБР (2018) | Фото: biathlonrus.com

Сборная России примет участие в Кубке мира по биатлону, несмотря на COVID-19

Союз биатлонистов России получил разрешение от медицинских властей Финляндии на участие в Кубке мира, который стартует 28 ноября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СБР. Сейчас спортсмены продолжают подготовку к первому этапу соревнований.

К сожалению, в первых гонках не смогут принять участие Антон Бабиков и Евгений Гараничев. У первого – изоляция до 1 декабря в связи с подтвержденным коронавирусом. Гараничев же получил отрицательный результат теста, однако будет отстранен от соревнований до 5 декабря, поскольку делил один номер с Бабиковым.

"27 и 28 ноября сборная России должна сдать еще одни плановые тесты на COVID-19. В настоящий момент СБР ожидает от IBU официальное подтверждение информации о снятии карантина", - сообщили в пресс-службе.

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Сборная России примет участие в Кубке мира по биатлону, несмотря на COVID-19

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Теги: коронавирус, биатлон, Кубок мира



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