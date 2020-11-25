Четверо российских биатлонистов заразились коронавирусной инфекцией

Четверо представителей сборной России по биатлону заразились коронавирусной инфекцией. Об этом в своем telegram-канале сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, передает корреспондент Накануне.RU.

Болезнь выявили накануне старта Кубка мира по биатлону, который начнется 28 ноября. Фамилии заболевших пока не раскрываются - Губерниев заявил, что ждет официального сообщения. Если болезнь подтвердится, то в соревнованиях Россия участвовать не будет. Также по словам комментатора, болезнь была выявлена у спортсменов Латвии и Молдавии.

"Будем требовать повторных тестов, к ним есть вопросы. Все заболевшие чувствуют себя прекрасно", - сообщил он.

Финский Контиолахти примет первые два этапа (с 28 ноября по 6 декабря).