На Южном Урале приняли законопроект о трехдневном голосовании на выборах. Две фракции голосовали против

На заседании Законодательного собрания Челябинской области приняли законопроект о проведении голосования на выборах в течение нескольких дней. Фракции КПРФ и "Справедливой России" голосовали против, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона подготовлен в целях приведения законов Челябинской области, регулирующих порядок проведения выборов и референдумов на территории региона, в соответствие с федеральным законодательством.

Он предусматривает возможность проведения голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней.

Кроме того, по решению избирательных комиссий голосование может проводиться с использованием дополнительных возможностей. А именно, голосовании избирателей вне помещений, например, на придомовых территориях, на территориях общего пользования, в иных местах, а также голосование групп избирателей, которые проживают либо находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствует помещение для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Лидеры фракций "СР" и КПРФ заявили, что будут голосовать против принятия законопроекта.

Лидер южноуральских коммунистов Игорь Егоров отметил, что трехдневное голосование не повлияло на явку. Также он обратил внимание, что в связи с таким голосованием не соблюдается "день тишины", поскольку идет активная фаза голосования и идет активная агитация. Есть вопросы по контролю за голосованием вне участков.

"Данный законопроект не учитывает этих проблем и не решает их. Поэтому принимать такой законопроект, я считаю, нецелесообразным и неправильным. Фракция КПРФ будет голосовать против", - подчеркнул.

Руководитель фракции "СР" Василий Швецов также заявил, что фракция будет голосовать против принятия законопроекта. По его словам, такой формат голосования требует значительного увеличения количества членов комиссий и наблюдателей, а также увеличения финансирования избирательной кампании. По его мнению, такой формат голосования создает максимально благоприятные условия для массовых нарушений и фальсификаций, поскольку организовать качественное наблюдение в таких условиях невозможно.

Спикер ЗСО Владимир Мякуш подчеркнул, что эффект от трехдневного голосования был на то, чтобы сохранить здоровье и жизни избирателей.

"Для нас приоритетом должен быть человек и сохранение его здоровья и жизни. Мы не знаем, что будет через месяц или полгода, а у нас в следующем году выборы депутатов Госдумы. Поэтому нужно прежде всего ориентироваться на ситуацию, которая есть. На данный момент я считаю, что это правильное решение организовать голосование в течение нескольких дней", - заявил он.

По итогам голосования законопроект был принят в первом и третьем чтениях. Десять депутатов проголосовали против.