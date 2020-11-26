Путин прилетел в Саров, чтобы поговорить об Усолье-Сибирском

Владимир Путин прилетел в Саров (со второй попытки – он собирался вчера, но была нелетная погода). Это первая его поездка в рамках активизации программы визитов в регионы.

В Сарове глава государства посетит федеральный ядерный центр, встретится с главой корпорации Росатом и с губернатором Нижегородской области.

Также предполагается, что Путин посетит полигоны ядерного центра, познакомится с последними разработками, также предусмотрены закрытые мероприятия "в силу специфики города". Президенту презентуют проект "Большой Саров".

В рамках встречи с главой Росатома Алексеем Лихачевым будет представлен доклад о положении дел в Усолье-Сибирском – городе в Иркутской области, где Росатом уже начинает ликвидацию полигона обанкротившегося химкомбината "Усольехимпром", передает ТАСС.