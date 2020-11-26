Госдума отклонила законопроект от ЛДПР о выходном 31 декабря

Госдума отклонила законопроект, внесенный ЛДПР, о переносе выходного на 31 декабря. Суть его в следующем: правительство должно всегда переносить выходные дни таким образом, чтобы 31 декабря было выходным (если, конечно, по календарю этот день и так не выпадает на выходной). При этом депутаты предлагали не вводить новый выходной, а переносить его с какого-то другого дня, чтобы в итоге количество рабочих дней в году не уменьшалось.

"Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами", - считают авторы инициативы.

Примечательно, что документ внесли в Госдуму около года назад.

Напомним, в 2021 году решением правительства 31 декабря будет выходным – именно по схеме, предложенной ЛДПР. Но переносить выходные постоянно кабмин не хочет. В этом году, например, четверг, 31 декабря, будет рабочим днем.

В ЛДПР считают, что законопроект будет принят рано или поздно, поскольку отражает "многолетние надежды миллионов людей, считающих Новый год своим главным праздником".

"Ну о какой полноценной работе 31 декабря можно всерьёз говорить? Люди стремятся домой, готовиться к торжеству, накрывать праздничный стол в ожидании боя курантов. Так дайте им такую возможность - без лишней суеты и нервов! – возмущается глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (один из авторов законопроекта). -

"Сухой контраргумент "у правительства и так есть право и полномочия зафиксировать 31 декабря выходным днём" вызывает недоумение. А почему тогда правительство не пользуется этим правом? Это логика из серии "собака на сене": могу, но не буду. Уверен - сейчас предложение ЛДПР отклонили, но ровно до момента, когда об этом прямо скажет глава государства. Такое бывало, и не раз. Подождём", - добавляет Нилов.