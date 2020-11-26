Индивидуальная программа развития Тувы. Первые итоги: рост инвестиций на 70%

В Республике Тыва проанализировали итоги по исполнению Индивидуальной программы социально-экономического развития региона за 9 месяце 2020 года, передает корреспондент Накануне.RU. Правительство республики предусмотрело в рамках программы 34 мероприятия, из которых 60 % являются организационными, 14 проектов – инвестиционные.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре правительства Тувы, по итогам 9 месяцев был проведены конкурсы и профинансировано 5 проектов.

Первый проект - создание оздоровительного комплекса «Чедер», где инвестором стала организация ООО «Здравница Чедер». На реализацию этого проекта из федерального бюджета предусмотрено 100 млн. рублей. 1 млн. рублей в рамках софинансирования из республиканского бюджета уже перечислены. На месте будущего оздоровительного комплекса уже начались работы - убраны старые дома, очищена площадка, началась реконструкция зимнего корпуса, проведен интернет, завершен первый этап ремонта дороги.

"С потеплением начнется укладка асфальта. Рядом будут новые стройки, столовая, пансионаты, летние домики, игровая площадка. По оценочным данным, первые отдыхающие появятся к осени следующего года, - сообщил министр экономики республики Дайынчы Ондар.

Отметим, что в результате тут будет сооружен трехзвездочный современный отель.

Следующий проект, по которому идет работа в республике, представляет собой организацию лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом в Кызыле. Здесь также определен исполнитель - ООО «Верба». В рамках этого проекта предполагается до 2022 года создать 70 новых рабочих мест. В проекте под названием "Организация комплекса по переработке дикоросов" победителем признан ООО «Вавиол». Задача - создать 7 заготовительных пунктов приема дикоросов в кожуунах республики и при этом трудоустроить не менее 50 человек до 2025 года.

Еще один проект "Организация производства железобетонных изделий" уже получил финансирование в размере 100% (50 млн. рублей), его будет реализовывать ООО «Восток». В рамках проекта уже заключены договора на поставку оборудования, монтаж оборудования предполагается завершить в декабре 2020 года. Бизнес-план этого проекта предполагается заготовку до 60 тыс. куб. продукции и трудоустройство 50 человек к 2024 году. Этот проект станет хорошим подспорьем для строительного бизнеса региона.

В рамках реализации этого проекта первый заместитель Главы республики Александр Брокерт дал поручение инвестору изучить вопрос строительства малопанельного жилого дома для частного жилого строительства. Также есть намерения запустить производство лего-кирпича. Это специальная форма кирпича, которая складывается как лего-игрушка. Материал, из которого можно сооружать жилые малоэтажные дома. По проекту «Организация производства кирпича» победителем является ООО «Агросервис17».

Отметим, что в правительстве Республики Тыва считают приоритетными проекты, которые в перспективе обеспечат расширение объема промышленного производства строительных материалов – кирпича, железобетонных изделий, пиломатериалов. Как пояснил министр Дайынчы Ондар, в 2021 в регионе планируют завершить проект по организации производства железобетонных изделий и создание фонда развития промышленности РТ.

В работе с инвесторами правительство региона придерживается максимальной открытости. Создан портал открытых данных, где наглядно представлен инвестиционный потенциал региона, информация по инвестплощадкам. Региональные власти ведут системную работу по сокращению административных барьеров, построению комфортной среды для бизнеса, с минимумом рисков и максимумом защиты прав инвесторов. В начале ноября в Туве состоялся большой разговор региональных властей и представителей бизнеса республики - Глава Тувы Шолбан Кара-оол провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата с участием топ-менеджеров крупных российских и зарубежных промышленных предприятий, работающих в республике.

И уже есть действенный отклик от инвесторов. Не так давно было подписано инвестсоглашение с ООО «Голевская горнорудная компания», которая реализует проект «Освоение Ак-Сугского медно-порфирового месторождения». Подписаны соглашения с ООО «Восток» по реализации проекта по производству железобетонных изделий, С ООО «Верба», с ООО «Здравница Чедер», с ООО «Вавиол». Сейчас идет подготовительная работа с компанией Natura Siberica по созданию в Туве фармацевтического завода с общим объемом инвестиций около 1,2 млрд рублей.

Еще одним важным результатом работы стал тот факт, что, несмотря на трудную экономическую ситуацию в целом в стране, Тува показала один из лучших показателей в Сибирском федеральном округе по темпам роста инвестиций в основной капитал. Прирост составил более 20 % к аналогическому периоду предыдущего года. За 6 месяцев 2020 года объем инвестиций в основной капитал составил 5755,4 млн. рублей или достижение 67 % к годовому целевому показателю 2020 года, установленному Минэкономразвития РФ. Рост объема инвестиций в республике отмечен в здравоохранении (рост в 2,7 раза), по информатизации и связи (рост на 82,7 %), в образовании (80,2 %), в области деятельности гостиниц и предприятий общепита (79,1 %), в добыче полезных ископаемых (рост на 70 %).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре правительства Тувы, предварительные данные за 9 месяцев 2020 года гласят, что крупными инвесткомпаниями инвестировано в различные проекты и производства 6235,48 млн. рублей, что на 70 % больше аналогичного периода предыдущего года. Экспорт товаров в январе-июне 2020 года составил 38,1 млн. долларов США. Импорт составил 7,53 млн. долларов США. Большую часть импорта составляет ввоз оборудования и механических устройств, средств наземного транспорта, текстильных изделий.

Отметим, что по итогам 2019 года рост объема инвестиций в основной капитал на душу населения в Туве достиг 53 674 рублей, а объем внебюджетных инвестиций в среднем на одного жителя составил 34 794 рублей. В ежегодном рейтинге субъектов РФ по уровню развития сферы государственно-частного партнерства Республика Тыва в 2019 году поднялась на 17 позиций и заняла 65 место. А по итогам 9 месяцев 2020 года уже заключены 2 концессионных соглашения по строительству и реконструкции объектов: Центра спортивных единоборств в Чадане и по развитию коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.